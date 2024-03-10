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Заноза

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Папа Римский и его иезуитский план – Голос Мордора

Папа Римский и его иезуитский план – Голос Мордора

На самом деле, слова Папы Римского Франциска и активную деятельность мсье Макрона по созданию некоей коалиции, готовой отправить войска на Украину, надо рассматривать только вместе, никак не по отдельности Источник фото: tildacdn.

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