Папа Римский и его иезуитский план – Голос Мордора

На самом деле, слова Папы Римского Франциска и активную деятельность мсье Макрона по созданию некоей коалиции, готовой отправить войска на Украину, надо рассматривать только вместе, никак не по отдельности Источник фото: tildacdn.
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