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Царьград

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Абхазия отправила 700 тонн гуманитарной помощи на Донбасс

Абхазия отправила 700 тонн гуманитарной помощи на Донбасс

Глава Абхазии Бадра Гунба объявил, что республика отправила более 700 тонн гуманитарной помощи на Донбасс в поддержку участников СВО.

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