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США ввели санкции против «кошельков Лукашенко»; вернувшегося на родину жителя Могилева будут судить второй раз. Главное в Беларуси за неделю

Автор фото, Jaap Arriens/NurPhoto Международная федерация Красного Креста приостановила членство Белорусского общества Красного Креста, США ввели санкции против «кошельков Лукашенко», вернувшегося из Польши белоруса будут судить второй раз, Германия выдаст первый «документ иностранца» белорусу с просроченным паспортом.

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