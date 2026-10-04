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Семин о возможном назначении Альбы в «Родину»: «Тренер очень высокой квалификации, хорошо работал в «Ростове». Должна сложиться масса факторов, чтобы москвичи остались в РПЛ»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о Джонатане Альбе , который может возглавить « Родину ».

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