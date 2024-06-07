Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала Россию частью Востока

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала Россию частью Востока. Это заявление она сделала в ходе сессии «Империя зла: смог ли Запад демонизировать Россию?», организованной RT в рамках Петербургского международного экономического форума.
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