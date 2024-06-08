Создатели Until Dawn показали свежие кадры хоррора по вселенной Dead by Daylight Студии ...

Создатели Until Dawn показали свежие кадры хоррора по вселенной Dead by DaylightСтудии Supermassive Games и Behaviour Interactive представили новый ролик по The Casting of Frank Stone — кинематографического хоррора по вселенной Dead by Daylight.
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