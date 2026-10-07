В Красноярском крае на водохранилище пропали двое мужчин

В Красноярском крае начаты поиски двоих мужчин, пропавших на одном из водохранилищ, сообщил в среду Красноярский поисково-спасательный отряд в мессенджере «Макс»По информации спасателей, двое мужчин пропали в минувший понедельник на Красноярском водохранилище.