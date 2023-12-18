Волейбольный "Локомотив" одержал волевую выездную победу над "Кузбассом"

Для новосибирского клуба эта победа стала седьмой подряд в чемпионате. Железнодорожники по-прежнему занимают первую строчку в турнирной таблицеВ воскресенье, 17 декабря, новосибирской волейбольный клуб "Локомотив" на выезде проводил матч с кемеровским "Кузбассом" в рамках очередного тура Суперлиги-2024.