"Готова второй женой": кто и зачем ищет запрещённый в России полигамный брак

Андрей М

Я против того, что бы многожонство было узаконено... Но сразу скажу, что это должно касаться не только мусульман России... А сколько русских мужиков сегодня, живут на две семьи? Под русским мужиком я понимаю всех жителей многогациональной России! А речь отчего-то ведется только о мусульманах! Полигамных мужиков в России не так уж и мало.. Только если те, которые мусульмане, об этом заявляют честно, то остальные вторые семьи, любовниц и порой не одну, содержат тайком! А ДУМ России уже давно пора рассмотреть на предмет экстремизма!