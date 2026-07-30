Русский компас Фото: из открытых источников. В соцсетях - сотни анкет от женщин, которые сознательно соглашаются на роль второй и третьей супруги.
"Готова второй женой": кто и зачем ищет запрещённый в России полигамный брак
Комментарии
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Андрей М
Я против того, что бы многожонство было узаконено... Но сразу скажу, что это должно касаться не только мусульман России... А сколько русских мужиков сегодня, живут на две семьи? Под русским мужиком я понимаю всех жителей многогациональной России! А речь отчего-то ведется только о мусульманах! Полигамных мужиков в России не так уж и мало.. Только если те, которые мусульмане, об этом заявляют честно, то остальные вторые семьи, любовниц и порой не одну, содержат тайком! А ДУМ России уже давно пора рассмотреть на предмет экстремизма!
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1 м.
Наталия
Власти своим заигрыванием с исламистами довели ситуацию в СВЕТСКОЙ России до абсурда. Это уже не ростки чуждых нам обычаев, а махровые цветочки, которые надо вырывать с корнями.
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1 м.
Сергей Алексеев
При подаче такого объявления сразу выдворять, за готовность нарушения законов страны.
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1 м.
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