У клиента BetBoom дважды за неделю зашли миллионные экспрессы. В этот раз он выиграл 1 600 000 рублей

Клиент BetBoom в лайве собрал экспресс и выиграл 1 637 645 рублей. Удивительно, что неделю назад этот же клиент выиграл свыше 4 500 000 рублей, укомплектовав «паровоз» практически с таким же коэффициентом и также сделав ставки на тоталы.
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