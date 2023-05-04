У клиента BetBoom дважды за неделю зашли миллионные экспрессы. В этот раз он выиграл 1 600 000 рублей

Клиент BetBoom в лайве собрал экспресс и выиграл 1 637 645 рублей. Удивительно, что неделю назад этот же клиент выиграл свыше 4 500 000 рублей, укомплектовав «паровоз» практически с таким же коэффициентом и также сделав ставки на тоталы.