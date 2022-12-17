Барбашев забросил 5-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Калгари». У него 15 очков в 31 игре

Барбашев забросил 5-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Калгари». У него 15 очков в 31 игре

Иван Барбашев забросил 5-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Калгари». Форвард «Сент-Луиса» помог команде обыграть «Флэймс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

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