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Какой будет свадьба Роналду и Джорджины: где пройдет и кто приглашен

Какой будет свадьба Роналду и Джорджины: где пройдет и кто приглашен

Главное светское событие лета!Совсем скоро Криштиану Роналду женится на Джорджине Родригес. Пара состоит в отношениях с 2016 года — за это время у влюбленных родились две дочери: Алана Мартина — в ноябре 2017 года, а Белла Эсмеральда — в апреле 2022-го.

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