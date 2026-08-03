Какой будет свадьба Роналду и Джорджины: где пройдет и кто приглашен

Главное светское событие лета!Совсем скоро Криштиану Роналду женится на Джорджине Родригес. Пара состоит в отношениях с 2016 года — за это время у влюбленных родились две дочери: Алана Мартина — в ноябре 2017 года, а Белла Эсмеральда — в апреле 2022-го.