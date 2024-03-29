В Gearbox прошли сокращения после анонса сделки с Take-Two Похоже, что продажа компа...

В Gearbox прошли сокращения после анонса сделки с Take-TwoПохоже, что продажа компании Take Two не решила всех проблем Gearbox: буквально через несколько часов после объявления об этом появились сообщения о ряде увольнений в компании, что стало практически неожиданностью.
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