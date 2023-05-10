Daily Storm

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В Латвии задержаны 26 человек за запуск салютов на 9 Мая

В Латвии задержаны 26 человек за запуск салютов на 9 Мая

Полиция возбудила 38 административных дела и четыре уголовныхПолиция Латвии задержала 26 человек на праздновании 9 мая за возложение цветов к местам демонтированных советских мемориалов и демонстрацией запрещенных в стране георгиевских ленточек.

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