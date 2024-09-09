Трамп пригрозил миру последствиями за уход от долларов

Власти США обложат товары любой страны, которая откажется от доллара, стопроцентными пошлинами. Такими последствиями пригрозил государствам, запустившим процесс дедолларизации, экс-президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, его слова приводит газета «Ведомости».
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