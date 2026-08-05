В МИД России обратились к Германии с важным посланием

Германия не сможет запугать Россию «бряцанием оружием». При этом безудержное стремление Берлина к эскалации может привести страну к катастрофе, рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
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