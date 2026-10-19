Фондовые индексы Токио в понедельник завершили торги разнонаправленно: индекс Nikkei впервые за месяц ненадолго опустился ниже отметки в 64 000 иен, а индекс Topix поднялся на обратном выкупе акций, показывают биржевые данные 19 октября.