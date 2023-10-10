Капитализация рынка криптовалют обозначила новые минимумы октября

Общая стоимость цифровых валют опустилась до отметки $ 1,10 трлн по данным сервиса Coingecko. Основные потери пришлись на начало европейского отрезка сессии, когда фондовые рынки отыгрывали события в Израиле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии