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Мичков, Серебряков, Никишин, Атанасов и Толчинский – в расширенном составе сборной России на турне в мае

Вратари: Никита Серебряков, Сергей Иванов, Артемий Плешков, Евгений Волохин, Егор Заврагин. Защитники: Егор Брютов, Иван Выдренков, Данила Галенюк, Владимир Грудинин, Михаил Гуляев, Даниил Журавлев, Артем Земченок, Никита Камалов, Артемий Князев, Богдан Конюшков, Арсений Коромыслов, Никита Лямкин, Николай Макаров, Александр Никишин, Даниил Пыленков, Никита Седов, Владислав Семин, Максим Федотов, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов.

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