Врач Тютюнник: во время беременности допустим набор веса до 18 кг

Увеличение массы тела во время беременности обусловлено различными факторами. К ним относятся вес растущего плода и матки, количество околоплодных вод, вне- и внутриклеточная жидкость, увеличение объема циркулирующей крови и изменение пищевого поведения.
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