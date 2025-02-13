"Нацрыбресурс": оптовые цены на мороженую тихоокеанскую сельдь опустились на 20%

Оптовые цены на мороженую тихоокеанскую сельдь в России с начала года опустились на 20%, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные исследования ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" ("Нацрыбресурс") Росрыболовства.