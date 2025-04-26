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Холдинг XAI Илона Маска готовится привлечь $20 млрд в свой капитал

Холдинг XAI Илона Маска готовится привлечь $20 млрд в свой капитал

Холдинг XAI Илона Маска готовится привлечь $20 млрд в свой капиталНе так давно американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk) объединил социальную сеть X и основанный им стартап xAI в холдинговую структуру, а теперь он готовится привлечь около $20 млрд на её финансирование, как сообщает агентство Bloomberg.

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