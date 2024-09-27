На Смоленщине предлагают запретить продавать алкоголь в дни детских и молодежных праздников

В первом чтении законопроект принят Смоленской областной Думой 26 сентября. В региональном министерстве промышленности и торговли разработали проект закона «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Смоленской области».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии