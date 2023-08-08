Сергей Сокол дал совет губернатору Хакасии перед дебатами: «Не надо суетиться»

АБАКАН, 8 августа, ФедералПресс. Депутат Госдумы от «Единой России» и кандидат на пост губернатора Хакасии, 52-летний Сергей Сокол заочно ответил нынешнему главе региона Валентину Коновалову, который накануне пригласил его участвовать в дебатах.