Синоптик Тишковец: бабье лето придет в Москву в середине сентября

Бабье лето придет в Москву в середине сентября и продержится не более пяти суток. Об этом 31 августа рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
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