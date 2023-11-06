Топ-менеджер Valkyrie: «SEC одобрит заявки на спотовые ETF на биткоин к концу ноября»

Главный инвестиционный директор финансовой компании Valkyrie Стивен МакКлерг полагает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит заявки на создание спотового биткойн-биржевого фонда (ETF) уже к концу текущего месяца.
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