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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Журналистка-трансгендер с портала TheGamer встала на защиту красивой внешности ...

Журналистка-трансгендер с портала TheGamer встала на защиту красивой внешности ...

Журналистка-трансгендер с портала TheGamer встала на защиту красивой внешности главной героини Stellar BladeДизайн главной героини Stellar Blade вызвал огромное количество споров в интернете: одни яростно критикуют ее чрезмерно идеальную внешность, другие называют Еву и саму игру чуть ли не спасителем всей загнивающей игровой индустрии.

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