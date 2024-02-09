Журналистка-трансгендер с портала TheGamer встала на защиту красивой внешности главной героини Stellar BladeДизайн главной героини Stellar Blade вызвал огромное количество споров в интернете: одни яростно критикуют ее чрезмерно идеальную внешность, другие называют Еву и саму игру чуть ли не спасителем всей загнивающей игровой индустрии.