Либертарианство по-украински: тоталитаризм, высокие налоги, уход экономики в тень

«Обещать можно что угодно, а вешать будем потом». Как оказалось, эта угроза днепропетровского мэра-радикала Бориса Филатова касалась не только пророссийских сограждан и «сепаров Донбасса», но является общим лозунгом политики Зеленского.
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