Воронежец передал реквизиты карты мошенникам за 4 тысячи рублей и попался полиции

Мужчина искал подработку в интернете и нашёл объявление, которое обернулось уголовным делом. За 4 тысячи рублей он предоставил удалённый доступ к своей карте.
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