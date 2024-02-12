МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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На Митинской появилась новая платная стоянка

Как сообщили в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», они организованы на участках, где местным жителям трудно найти карман для своего автомобиля: возле больших жилых комплексов, торговых центров или метро.

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