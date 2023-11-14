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В горах Крыма разбили плантацию конопли

В горах Крыма разбили плантацию конопли

Житель Бахчисарайского района разбил в горах плантацию конопли. Как передает корреспондент РИА «Новый День», для своего «сельхозпроизводства» он выбрал труднодоступный участок леса недалеко от села Предущельного (Верхореченское сельское поселение), огородил его маскировочной сеткой, поставил палатку со всем необходимым и оборудовал сушилки для травы.

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