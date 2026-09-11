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Windows 11 научилась переустанавливаться через Интернет, и никакой загрузочной флешки больше не нужно

Windows 11 научилась переустанавливаться через Интернет, и никакой загрузочной флешки больше не нужно

Функция Cloud Rebuild здорово облегчает жизнь, но есть один важный нюанс — все данные на диске С будут удалены Microsoft начала тестировать Cloud Rebuild — новую функцию Windows 11, которая позволяет полностью переустановить операционную систему через интернет даже в том случае, если установленная копия Windows повреждена и компьютер перестал загружаться.

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