Windows 11 научилась переустанавливаться через Интернет, и никакой загрузочной флешки больше не нужно

Функция Cloud Rebuild здорово облегчает жизнь, но есть один важный нюанс — все данные на диске С будут удалены Microsoft начала тестировать Cloud Rebuild — новую функцию Windows 11, которая позволяет полностью переустановить операционную систему через интернет даже в том случае, если установленная копия Windows повреждена и компьютер перестал загружаться.