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Диас – 1-й за 14 лет автор дубля в матче с Бразилией в отборе ЧМ

Диас – 1-й за 14 лет автор дубля в матче с Бразилией в отборе ЧМ

Луис Диас забил два гола в матче со сборной Бразилии (2:1). Вингер сборной Колумбии и «Ливерпуля» стал первым за последние 14 лет игроком, сделавшим дубль в игре с «селесао» в рамках отбора ЧМ.

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