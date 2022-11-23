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В США заявили о нежелании Запада допускать прямых переговоров России и Украины

В США заявили о нежелании Запада допускать прямых переговоров России и Украины

  Журналист TAC Девлин: Запад не простит Украине самостоятельных переговоров с Россией Реакция западных стран на падение украинской ракеты в  Журналист TAC Девлин: Запад не простит Украине самостоятельных переговоров с Россией Реакция западных стран на падение украинской ракеты в Польше, а также последовавшие за этим комментарии властей Украины доказывают, что Киеву простят все, кроме самостоятельных переговоров с Москвой, заявил обозреватель The American Conservative (TAC) Брэдли Девлин.

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