Журналист TAC Девлин: Запад не простит Украине самостоятельных переговоров с Россией Реакция западных стран на падение украинской ракеты в Журналист TAC Девлин: Запад не простит Украине самостоятельных переговоров с Россией Реакция западных стран на падение украинской ракеты в Польше, а также последовавшие за этим комментарии властей Украины доказывают, что Киеву простят все, кроме самостоятельных переговоров с Москвой, заявил обозреватель The American Conservative (TAC) Брэдли Девлин.