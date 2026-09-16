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Царьград

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Лантратова призвала сохранить историческую память для суверенитета

Лантратова призвала сохранить историческую память для суверенитета

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова подчеркнула важность сохранения исторической памяти для суверенитета России.

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