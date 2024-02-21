Шендерович* признался Вовану и Лексусу в готовности спонсировать ВСУ

Беглый писатель и журналист Виктор Шендерович* рассказал российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), которые беседовали с ним от имени главы офиса Зеленского Андрея Ермака, что готов отправлять гонорары от своих выступлений на поддержку Вооруженных сил Украины, сообщили пранкеры в своем Telegram-канале.