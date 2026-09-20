Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Покраска ПВХ и алюминиевых окон как способ обновления интерьера

Покраска ПВХ и алюминиевых окон как способ обновления интерьера

Замечали, как со временем даже самые качественные оконные конструкции теряют свою привлекательность? Белоснежные рамы постепенно приобретают желтоватый оттенок, на поверхности появляются микроцарапины, а цвет перестаёт радовать глаз.

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