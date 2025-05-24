«Это как вообще? Я просто глазам не верил». Алексей Попов раскритиковал сеть кинотеатров

«Это как вообще? Я просто глазам не верил». Алексей Попов раскритиковал сеть кинотеатровСтраница Алексея Попова в соцсетяхРоссийский комментатор Формулы 1 Алексей Попов рассказал о беспрецедентной ситуации с анонсом показа Гран При Монако на большом экране.
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