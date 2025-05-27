Габонская гадюка: реальная история укуса русского учёного и его смелая реакция на угрозу жизни

Если вы гуляете по красивейшим лесам Габона (Центральная Африка), мягко ступая по опавшей листве, советую вам внимательнейшим образом смотреть под ноги, а ещё лучше – шерудить впереди себя длинной палкой, чтобы случайно не нарваться на обманчиво неподвижный серо-бежево-черный билет в санаторий, в котором уже отдыхают Александр Македонский, Джими Хендрикс и Аристотель.