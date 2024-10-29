Новые китайские космонавты будут готовиться к высадке на Луну

Четвертая группа китайских космонавтов в настоящее время проходит подготовку к будущим космическим миссиям, в том числе высадке на Луну, сообщил во вторник официальный представитель Управления программы пилотируемых космических полетов КНР /CMSA/ Линь Сицян на пресс-конференции в Цзюцюане /Северо-Западный Китай/.