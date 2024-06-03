Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ещё не отошли от Евровидения, как грядёт новое зрелище. Михалков не сдержался: "Вы, ребята, не уху ели?".

Ещё не отошли от Евровидения, как грядёт новое зрелище. Михалков не сдержался: "Вы, ребята, не уху ели?".

© Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Режиссёр Никита Михалков обратил внимание в новом выпуске своей программы "Бесогон", что модель миропорядка и глобальная идеология, которые навязывает Запад, во многом основаны на цифровом контроле над человеком и идее так называемого золотого миллиарда, которая, в частности, предполагает сокращение численности населения Земли, в том числе путём развращения человечества.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
А они по своей натуре педерасты, так что ...
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С гомосеками жить - по-волчьи выть...
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Видимо США и Ко окончательно деградировали....
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