Ещё не отошли от Евровидения, как грядёт новое зрелище. Михалков не сдержался: "Вы, ребята, не уху ели?".

© Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Режиссёр Никита Михалков обратил внимание в новом выпуске своей программы "Бесогон", что модель миропорядка и глобальная идеология, которые навязывает Запад, во многом основаны на цифровом контроле над человеком и идее так называемого золотого миллиарда, которая, в частности, предполагает сокращение численности населения Земли, в том числе путём развращения человечества.