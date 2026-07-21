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Аргументы недели

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WTA ввела обязательное генетическое тестирование на пол для теннисисток: отказ грозит недопуском к турнирам

WTA ввела обязательное генетическое тестирование на пол для теннисисток: отказ грозит недопуском к турнирам

Женская теннисная ассоциация (WTA) ввела для спортсменок обязательное генетическое тестирование на определение пола.

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