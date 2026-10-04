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За рулем

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Новый двигатель Нивы Legend: 3 важных момента, которые нельзя пропустить

Новый двигатель Нивы Legend: 3 важных момента, которые нельзя пропустить

В новом номере журнала «За рулем» эксперт Александр Виноградов разбирает оставшиеся «за кадром» первых презентаций особенности Нивы с новым двигателем.

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