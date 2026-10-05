Губернатор Ярославской области объявил о выплатах пострадавшим

В Кубринске, Ярославская область, начались выплаты пострадавшим от пожара на заводе петард. Согласно информации губернатора Михаила Евраева, помощь получат первые 258 человек.
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