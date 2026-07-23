Русский язык расширяет географию: в школах Бразилии появятся программы по его изучению

В школах Бразилии планируется внедрение изучения русского языка как иностранного. Об этом сообщается на сайте министерства просвещения России по итогам рабочего совещания представителей Минпросвещения РФ и министерства образования Бразилии.
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