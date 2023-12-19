Андрей Назаров: «Россия держится на трех китах: президенте, армии во главе с полководцами и хоккее. Это главный вид спорта в стране»

«Закончилась большая пауза, мы все болели за нашу сборную и рады результату – «Россия 25» уверенно заняла первое место на турнире в Санкт-Петербурге.
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