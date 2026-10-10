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Царьград

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Трамп призвал Украину назначить нового лидера вместо Зеленского

Трамп призвал Украину назначить нового лидера вместо Зеленского

Президент США Дональд Трамп предложил найти нового лидера для Украины, критикуя нынешнюю политику Владимира Зеленского.

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