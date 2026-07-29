Синоптики предупредили о резком изменении погоды на ближайшие дни. Как сообщили специалисты Волгоградского ЦГМС, в регионе ожидаются ливень и ветер до 20 м/с.
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Синоптики предупредили о резком изменении погоды на ближайшие дни. Как сообщили специалисты Волгоградского ЦГМС, в регионе ожидаются ливень и ветер до 20 м/с.
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