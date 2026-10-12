Стивен Сигал впервые подтвердил расставание с четвертой женой

Стивен Сигал сообщил, что больше не женат на монгольской танцовщице Батсухийн Эрдэнэтуяа. Об этом 74-летний актер рассказал во время встречи с бьюти-блогером Гоар Аветисян, пишет Super.
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