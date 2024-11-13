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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клэй Томпсон: «Оказываться по другую сторону баррикад во время очередной вспышки от Стефа – довольно печально»

На счету Клэя 22 очка, 4 подбора и 3 передачи. «Голден Стэйт» победил со счетом 120:117. «Это был классный опыт.

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